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Штайнмайер выразил Байдену обеспокоенность из-за ситуации с помощью Украине от США

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 7 октября 2023, 09:57

Во время своего визита в Вашингтон федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность отсутствием дальнейшей помощи Украине со стороны США из-за паралича работы Конгресса.

Источник: "Европейская правда", Spiegel

Детали: "Я один из многих в Германии, кто наблюдает за этим не только с интересом, но и с беспокойством", – сказал Штайнмайер после встречи с президентом США Джо Байденом.

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"Мы почувствовали напряженность, которая существовала здесь, в политическом Вашингтоне", – продолжил Штайнмайер. Он очень надеется, что будет найдено решение, которое сделает возможным договоренности между демократами Байдена и оппозиционными республиканцами.

Байден выразил уверенность, что это удастся.

Штайнмайер заверил Украину в дальнейшей поддержке Германии против "жестокой российской захватнической войны".

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"Люди в Украине знают: То, что Германия обещает, будет выполнено. Вы можете положиться на Германию", – отметил немецкий президент.

"Вот почему для нас с президентом Байденом было важно сегодня вместе послать этот сигнал: мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свою страну, за свою свободу, за свою демократию", – заявил Штайнмайер.

Штайнмайер посетил Вашингтон в пятницу с визитом, о котором было объявлено заранее, и был принят президентом Байденом в Белом доме. Официальным поводом для поездки стал День германо-американской дружбы, который отмечается в США 6 октября. Важной темой разговора стала дальнейшая поддержка Украины в ее защите от российской агрессии.

Напомним: На прошлой неделе Палата представителей США решила не включать дальнейшее финансирование в поддержку Украины во временный законопроект о государственном финансировании, а во вторник – проголосовала за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера палаты.

Байден в среду отметил, что беспокоится из-за дальнейшего одобрения помощи Украине, но пообещал, что поддержка будет продолжаться.

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Темы: ГерманияСШАпомощь Украиневойна
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