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Чиновник военкомата незаконно "мобилизовал" автомобилей на миллионы в Запорожье

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 10:27
Чиновник военкомата незаконно мобилизовал автомобилей на миллионы в Запорожье
фото: гбр

ГБР разоблачило злоупотребления в запорожском военкомате при изъятии автомобилей на нужды военных - чиновник незаконно изъял у предприятия автомобили, которые не подлежали мобилизации, на сумму в 11 млн грн.

Источник: ГБР

Детали: По данным следователей, в начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия на "свой вкус".

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В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая находится за пределами территориальной юрисдикции военкомата.

Он изъял все автомобили, ключи от которых были у присутствующего на площадке водителя. Это - четыре грузовика общей стоимостью почти 11 млн грн.

 
фото: ДБР

ГБР не уточняет, где сейчас те автомобили.

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Отмечается, что у работника военкомата также "не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов местной власти, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий".

Сейчас офицеру объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Темы: ГБРЗапорожьемобилизациявойна
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