Военным передали вертолет, который "Мотор Сич" хотела скрыть от ВСУ − ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что передало украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство АО "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ.

Источник: сайт ГБР

Дословно бюро: "ГБР инициировало арест этого воздушного судна в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства о препятствовании законной деятельности ВСУ и пособничестве государству-агрессору".

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Детали: Ранее СМИ сообщали, что бывшее руководство "Мотор Сичи" умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.

В ходе расследования ГБР выяснило, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток.

"Все это делалось с целью помешать его передаче ВСУ", − отметили в бюро.

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фото ГБР

Сообщается, что воздушное судно уже вернули в Украину и передали одной из боевых частей ВСУ.

Сейчас следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.

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