Военным передали вертолет, который "Мотор Сич" хотела скрыть от ВСУ − ГБР
Государственное бюро расследований сообщило, что передало украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство АО "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ.
Источник: сайт ГБР
Дословно бюро: "ГБР инициировало арест этого воздушного судна в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства о препятствовании законной деятельности ВСУ и пособничестве государству-агрессору".
Детали: Ранее СМИ сообщали, что бывшее руководство "Мотор Сичи" умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.
В ходе расследования ГБР выяснило, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток.
"Все это делалось с целью помешать его передаче ВСУ", − отметили в бюро.
Сообщается, что воздушное судно уже вернули в Украину и передали одной из боевых частей ВСУ.
Сейчас следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
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Предыстория:
- 22 октября 2022 года УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
- 23 октября 2022 года Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
- По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
- В апреле президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян.
- В мае экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборации и пособничестве государству-агрессору, попросил включить его в список на обмен с Россией.