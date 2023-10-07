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Посадовець військкомату незаконно "мобілізував" автомобілів на мільйони у Запоріжжі

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 10:27
Посадовець військкомату незаконно мобілізував автомобілів на мільйони у Запоріжжі
фото: дбр

ДБР викрило зловживання у запорізькому військкоматі при вилученні автомобілів на потребу військових – посадовець незаконно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму в 11 млн грн.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними слідчих, на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією транспортних засобів, обираючи автомобілі для вилучення на "свій смак".

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У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату.

Він вилучив усі автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це - чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн.

 
фото: ДБР

ДБР не уточнює, де зараз ті автомобілі.

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Зазначається, що у працівника військкомату також "не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств".

Наразі офіцеру оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Теми: ДБРЗапоріжжямобілізаціявійна
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