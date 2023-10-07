В субботу на фронте произошло полсотни боестолкновений – Генштаб

В течение суток произошло 50 боевых столкновений, Силы обороны отбили 10 атак на Купянском направлении, 5 – на Лиманском, 12 – на Марьинском, 8 – на Шахтерском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Так, ночью кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам припортовой инфраструктуры в Одесской области, а также по центральной части города Миргород Полтавской области.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись зернохранилище, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Волфино, Писаревка, Грабовское, Порозок Сумской области; Уды, Плетеневка, Меловое Харьковской области.

На Купянском направлении защитники отбили 10 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Катериновки, Спирного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Клещеевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Дачное, Северное, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага возле Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 12 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем артиллерии и авиационными ударами защитники отбили 8 атак врага в районе Водяного Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение восточнее Золотой Нивы Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Володиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационный удар возле Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Нечаево, Херсон и Широкая Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.