Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты устроили военный госпиталь в многоквартирном доме с жителями – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 19:36
Оккупанты устроили военный госпиталь в многоквартирном доме с жителями – Генштаб
российские военные, фото Getty Images

В Лисичанске Луганской области оккупанты обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме, где проживает гражданское население.

Источник: сводка Гештаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями.

Реклама:

Так, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где сейчас проживает гражданское население".

Детали: Также сообщается, что в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в частные дома, расположенные рядом, чтобы освободить палаты больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск.

Темы: Генштабвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Соратник Трампа больше не является кандидатом на должность спикера Палаты представителей

ХАМАС освободил двух американских заложниц

Как в ЄС: правительство изменило правила дорожного движения

Оккупанты пытались штурмовать на Авдеевском направлении, отбито 20 атак – Генштаб

Правительство отменило перепись населения

Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"

Все новости...
Генштаб
В субботу на фронте произошло полсотни боестолкновений – Генштаб
Защитники уничтожили еще 610 оккупантов и более 20 вражеских танков
Враг пытался атаковать на 6 направлениях, Силы обороны отразили все попытки – Генштаб
Последние новости
23:03
США наложили санкции на китайские компании, которие помагали Пакистану с баллистическими ракетами
22:51
фотоРоссийский самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета в Душанбе – росСМИ
22:34
СМИ: США и Европа просят Израиль отложить операцию в Газе для освобождения заложников
22:14
В Беларуси планируют раздавать повестки по СМС
21:51
Министр юстиции Бельгии уходит в отставку из-за теракта в Брюсселе
21:39
Соратник Трампа больше не является кандидатом на должность спикера Палаты представителей
21:25
Экономические новости 20 октября: Украина перешла на европейские правила импорта электроэнергии, треть гуманитарки "исчезла"
21:09
ХАМАС освободил двух американских заложниц
21:05
НБУ обязал кредитные учреждения раскрывать условия ссуд на сайте и в рекламе
21:04
РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина
Все новости...
Реклама: