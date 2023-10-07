Оккупанты устроили военный госпиталь в многоквартирном доме с жителями – Генштаб

В Лисичанске Луганской области оккупанты обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме, где проживает гражданское население.

Источник: сводка Гештаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями.

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Так, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где сейчас проживает гражданское население".

Детали: Также сообщается, что в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в частные дома, расположенные рядом, чтобы освободить палаты больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск.