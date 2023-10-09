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Британская разведка проанализировала, как укрепился союз РФ с Ираном за последние годы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 11:13
Британская разведка проанализировала, как укрепился союз РФ с Ираном за последние годы
ФОТО: GETTY IMAGES

По мнению разведки Минобороны Великобритании, международная изоляция заставила Россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желательные партнерства, в частности с Ираном, для получения дипломатической, экономической и военной поддержки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новый обзор ведомства

Детали: Как отмечается в обзоре, военная помощь Ирана РФ в войне против Украины предусматривает не только сотни ударных беспилотников и артиллерийских боеприпасов, но также соглашение, включающее сборку и производство этих БПЛА по лицензии в России.

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Британская разведка указывает, что российско-иранские дипломатические и экономические связи также интенсифицировались. В частности, недавно Иран заявил, что Россия инвестирует 2,76 млрд долларов в Иран в 2022-23 годах.

Взаимодействие РФ с Ираном почти наверняка возрастет после недавнего принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к БРИКС, убеждены в ведомстве.

"Экономические связи, вероятно, будут углубляться, поскольку Россия стремится ослабить санкции", – говорится в обзоре.

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Что предшествовало: Минобороны Британии заявило, что Иран фактически сам признался в нарушении резолюций ООН по нераспространению оружия, когда во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу показал собственные ракеты.

Ранее США объявили санкции против сети, которая способствует производству "Шахедов" в Иране.

Темы: войнаразведкаВеликобритания
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