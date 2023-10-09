На учете посольства Украины в Израиле есть 14 тысяч украинцев, МИД формирует списки на выезд
На консульском учете посольства Украины в Израиле находится 14 тысяч украинцев, МИД формирует списки граждан Украины для выезда из Израиля.
Источник: представитель МИД Олег Николенко в эфире национального телемарфона новостей
Прямая речь: "Всего на консульском учете посольства Украины в Израиле находится 14 тысяч украинцев. Но по факту это число в разы больше.
Мы знаем, что в результате боевых действий погибли две украинки. Мы имеем подтверждение об их смерти.
Также есть информация о возможной гибели двух других украинцев в районе вблизи сектора Газа, а также одного украинца в самом палестинском анклаве. Однако официального подтверждения мы пока не имеем. Наши дипломаты работают, чтобы выяснить полную картину.
Мальчик, которого спасли, находится в безопасном месте. Угрозы его жизни нет, ему оказывается вся необходимая поддержка. Другой информации о пострадавших украинцах мы пока не получали".
Детали: Украина получила более 100 обращений за помощью от украинцев, которые не могут выехать из Израиля.
Прямая речь: "На фоне обострения ситуации с безопасностью авиакомпании начали массово отменять рейсы из и в Израиль. Наши граждане не могут вылететь и воспользоваться рейсами, на которые они имели билеты.
Наше посольство сейчас формирует список граждан, нуждающихся в помощи, и параллельно мы работаем как оперативный штаб МИД, чтобы найти решение о других путях выезда из Израиля.
Наши граждане, которые уже есть в списке, должны ожидать инструкций от посольства. Люди, которые имеют проблемы, но еще не сообщили об этом посольство, мы очень их просим выйти на связь с дипломатами".
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Издание писало, что офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.
- Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника.