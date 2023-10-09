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На учете посольства Украины в Израиле есть 14 тысяч украинцев, МИД формирует списки на выезд

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 октября 2023, 12:26
На учете посольства Украины в Израиле есть 14 тысяч украинцев, МИД формирует списки на выезд
Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

На консульском учете посольства Украины в Израиле находится 14 тысяч украинцев, МИД формирует списки граждан Украины для выезда из Израиля.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в эфире национального телемарфона новостей

Прямая речь: "Всего на консульском учете посольства Украины в Израиле находится 14 тысяч украинцев. Но по факту это число в разы больше. 

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Мы знаем, что в результате боевых действий погибли две украинки. Мы имеем подтверждение об их смерти. 

Также есть информация о возможной гибели двух других украинцев в районе вблизи сектора Газа, а также одного украинца в самом палестинском анклаве. Однако официального подтверждения мы пока не имеем. Наши дипломаты работают, чтобы выяснить полную картину.

Мальчик, которого спасли, находится в безопасном месте. Угрозы его жизни нет, ему оказывается вся необходимая поддержка. Другой информации о пострадавших украинцах мы пока не получали".

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Детали: Украина получила более 100 обращений за помощью от украинцев, которые не могут выехать из Израиля.

Прямая речь: "На фоне обострения ситуации с безопасностью авиакомпании начали массово отменять рейсы из и в Израиль. Наши граждане не могут вылететь и воспользоваться рейсами, на которые они имели билеты.

Наше посольство сейчас формирует список граждан, нуждающихся в помощи, и параллельно мы работаем как оперативный штаб МИД, чтобы найти решение о других путях выезда из Израиля.

Наши граждане, которые уже есть в списке, должны ожидать инструкций от посольства. Люди, которые имеют проблемы, но еще не сообщили об этом посольство, мы очень их просим выйти на связь с дипломатами". 

Предыстория:

Темы: МИДИзраильэвакуация
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