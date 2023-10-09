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Около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности – премьер

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 октября 2023, 15:03
Около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности – премьер
иллюстративное фото ГСЧС

В Украине на данный момент около 6 миллионов человек находятся под угрозой минной опасности.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Согласно анализу и экспертным данным, около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности для их жизни и здоровья.

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Сейчас около 250 человек погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин. И если ничего не делать или использовать стандартные технологии, то еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине".

Напомним: Вследствие войны, развязанной Россией, по разным оценкам для очистки Украины от мин понадобится по меньшей мере десятилетие.

Темы: минированиевойна
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