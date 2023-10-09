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"Венецианка" раскритиковала законопроект об ограничениях для экс-членов пророссийских партий

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 17:04
Венецианка раскритиковала законопроект об ограничениях для экс-членов пророссийских партий
Фото: Getty Images

Венецианская комиссия подготовила заключение по проекту закона об ограничении участия в политической жизни лиц, которые были членами запрещенных в Украине политических партий, как ОПЗЖ и "Партии Шария".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Венецианская комиссия готовила заключение совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), поскольку вопрос касается в том числе выборов.

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Законопроект №9081 предусматривает ограничение в участии управлением государством членов политических партий, деятельность которых в Украине запретили вскоре после начала полномасштабной войны, на 10 лет после завершения действия военного положения. 

Венецианская комиссия и БДИПЧ признают, что сразу после завершения действия военного положения определенные ограничения могут быть оправданы, но считают, что такие временные рамки слишком долгие. 

"Учитывая исключительную историческую ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что проект закона легитимно направлен на защиту, среди прочего, государственной независимости, демократического строя и национальной безопасности. Однако он применяется автоматически на едином основании партийного членства и того, что лицо занимало выборную должность, и неизбирательно, не различая между членами партий, которые активно причастны к противоправным действиям, приписываемым политической партии, и поэтому, если бы были избраны, представляли бы угрозу для демократического строя и нацбезопасности, и теми, кто выполнял нейтральные функции", – отмечают в заключении. 

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Венецианская комиссия и БДИПЧ отмечают, что ограничения охватывают большую группу лиц и возлагают на них коллективную ответственность за противоправные действия партии, к которой они принадлежали, без рассмотрения каждого случая отдельно, что "противоречит принципу пропорциональности и может привести к произвольным решениям".

Авторы заключения рекомендуют Украине:

- ввести "соответствующие критерии и эффективную индивидуальную оценку", на основании которых ограничения права избираться будут применяться только к тем представителям партий, которые своими действиями и высказываниями создавали угрозу для нацбезопасности и демократии и активно способствовали противоправным целям запрещенных партий и поэтому представляют угрозу в случае переизбрания; 

- после отмены военного положения сократить до "наименьшего срока" время действия ограничений и обеспечить, что более длительный срок ограничений будет применяться только к лицам, которые являются наиболее серьезной угрозой для нацбезопасности и демократического строя, и на основании решений соответствующих судов об их личной ответственности;

- предоставить лицам, подпадающим под ограничения, доступ к процедурным предохранителям в процессе оценки и возможность обжаловать ограничения их прав и просить о судебном пересмотре решения о лишении права избираться.

"Выполнение этих рекомендаций важно для избежания негативного баланса между легитимной целью защиты демократического строя и нацбезопасности государства и необходимостью обеспечить равные условия политического соревнования, без непропорционального влияния на жизненно важную роль, которую играют все участники политической жизни в обеспечении плюрализма, и без угроз для представительского характера законодательной власти", – отмечается в заключении.

Напомним: В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон "О национальных меньшинствах" с частичным учетом рекомендаций Венецианской комиссии. 

Темы: партиизаконодательствоУкраина
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