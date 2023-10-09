Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Венецианка" раскритиковала законопроект об ограничениях для экс-членов пророссийских партий

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 17:04
Венецианка раскритиковала законопроект об ограничениях для экс-членов пророссийских партий
Фото: Getty Images

Венецианская комиссия подготовила заключение по проекту закона об ограничении участия в политической жизни лиц, которые были членами запрещенных в Украине политических партий, как ОПЗЖ и "Партии Шария".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Венецианская комиссия готовила заключение совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), поскольку вопрос касается в том числе выборов.

Реклама:

Законопроект №9081 предусматривает ограничение в участии управлением государством членов политических партий, деятельность которых в Украине запретили вскоре после начала полномасштабной войны, на 10 лет после завершения действия военного положения. 

Венецианская комиссия и БДИПЧ признают, что сразу после завершения действия военного положения определенные ограничения могут быть оправданы, но считают, что такие временные рамки слишком долгие. 

"Учитывая исключительную историческую ситуацию, в которой сейчас оказалась Украина, Венецианская комиссия и БДИПЧ считают, что проект закона легитимно направлен на защиту, среди прочего, государственной независимости, демократического строя и национальной безопасности. Однако он применяется автоматически на едином основании партийного членства и того, что лицо занимало выборную должность, и неизбирательно, не различая между членами партий, которые активно причастны к противоправным действиям, приписываемым политической партии, и поэтому, если бы были избраны, представляли бы угрозу для демократического строя и нацбезопасности, и теми, кто выполнял нейтральные функции", – отмечают в заключении. 

ВИДЕО ДНЯ

Венецианская комиссия и БДИПЧ отмечают, что ограничения охватывают большую группу лиц и возлагают на них коллективную ответственность за противоправные действия партии, к которой они принадлежали, без рассмотрения каждого случая отдельно, что "противоречит принципу пропорциональности и может привести к произвольным решениям".

Авторы заключения рекомендуют Украине:

- ввести "соответствующие критерии и эффективную индивидуальную оценку", на основании которых ограничения права избираться будут применяться только к тем представителям партий, которые своими действиями и высказываниями создавали угрозу для нацбезопасности и демократии и активно способствовали противоправным целям запрещенных партий и поэтому представляют угрозу в случае переизбрания; 

- после отмены военного положения сократить до "наименьшего срока" время действия ограничений и обеспечить, что более длительный срок ограничений будет применяться только к лицам, которые являются наиболее серьезной угрозой для нацбезопасности и демократического строя, и на основании решений соответствующих судов об их личной ответственности;

- предоставить лицам, подпадающим под ограничения, доступ к процедурным предохранителям в процессе оценки и возможность обжаловать ограничения их прав и просить о судебном пересмотре решения о лишении права избираться.

"Выполнение этих рекомендаций важно для избежания негативного баланса между легитимной целью защиты демократического строя и нацбезопасности государства и необходимостью обеспечить равные условия политического соревнования, без непропорционального влияния на жизненно важную роль, которую играют все участники политической жизни в обеспечении плюрализма, и без угроз для представительского характера законодательной власти", – отмечается в заключении.

Напомним: В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон "О национальных меньшинствах" с частичным учетом рекомендаций Венецианской комиссии. 

Темы: партиизаконодательствоУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
партии
Зеленский подписал закон о возобновлении отчетов партий по финансам
Рада возобновила отчетность политический партий
Правящая партия Польши раскрыла первый из вопросов, которые хотят вынести на референдум
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: