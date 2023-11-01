ОВА: В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО

Ночью 1 ноября о звуках взрывов и работе ПВО сообщил первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин.

Источник: Тюрин в Facebook

Прямая речь: "Хмельницкий район. Слышны взрывы.

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Работают силы ПВО.

Оставайтесь в укрытиях!"

Детали: Позже Тюрин поблагодарил силы ПВО "за отличную работу".

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Он добавил, что сообщений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры нет.

Обновлено: После двух ночи в Хмельницком районе снова прогремели взрывы.

Прямая речь Тюрина: "Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО".

Детали: Тюрин уточнил, что после повторных взрывов пострадавших или повреждения гражданской инфраструктуры также нет.

Что предшествовало: В Украине вечером 31 октября была объявлена массированная воздушная тревога.

На Полтавщине сообщили о звуках взрывов.