ОВА: В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО
Ночью 1 ноября о звуках взрывов и работе ПВО сообщил первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин.
Источник: Тюрин в Facebook
Прямая речь: "Хмельницкий район. Слышны взрывы.
Работают силы ПВО.
Оставайтесь в укрытиях!"
Детали: Позже Тюрин поблагодарил силы ПВО "за отличную работу".
Он добавил, что сообщений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры нет.
Обновлено: После двух ночи в Хмельницком районе снова прогремели взрывы.
Прямая речь Тюрина: "Хмельницкий район. Слышны взрывы. Работают силы ПВО".
Детали: Тюрин уточнил, что после повторных взрывов пострадавших или повреждения гражданской инфраструктуры также нет.
Что предшествовало: В Украине вечером 31 октября была объявлена массированная воздушная тревога.
На Полтавщине сообщили о звуках взрывов.