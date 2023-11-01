Россияне развернули "Ланцеты" для ударов по артиллерии ВСУ - Британская разведка

По данным разведки Великобритании, российские захватчики развернули на фронте беспилотники-камикадзе "Ланцет" для ударов по артиллерии Сил обороны.

Источник: разведывательный обзор минобороны Великобритании от 1 ноября, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Россия разворачивает "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по вражеской артиллерии".

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Детали: По мнению британских аналитиков, малые беспилотные авиационные комплексы одностороннего действия "Ланцет", скорее всего, являются одним из самых эффективных новых средств, которые Россия разместила в Украине за последние 12 месяцев.

"Традиционно Россия использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал значительным изменением в том, как Россия использует эту категорию вооружений", – отмечают в Минобороны Британии.

"Ланцеты" производятся авиастроительной компанией ZALA Aero Group. ZALA также производит небольшие невооруженные БПЛА "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для обнаружения целей. В британской разведке в то же время отмечают, что Украина также преуспела с небольшими БПЛА.

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Они предназначены для пилотирования над территорией противника, ожидания обнаружения цели, пикирования к ней и подрыва.

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