Украинцы назвали тех, кто должен бороться с коррупцией в первую очередь – опрос

Большинство украинцев считают, что бороться с коррупцией в стране прежде всего должны Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Офис президента, Служба безопасности, полиция и тому подобное.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 30 сентября - 13 октября

Дословно: "Большинство респондентов – 54% – утверждают, что прежде всего бороться с коррупцией должны новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время достаточно много респондентов также говорят о президенте / Офисе президента (43%) и условно "старых" правоохранительных органах, таких как полиция, СБУ, прокуратура".

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кмис

Детали: Как отмечают в КМИС, в то же время, согласно результатам опроса для Консультативной миссии ЕС, пока НАБУ доверяют 31% (не доверяют - 44%). 33% считают, что антикоррупционные органы способны бороться с коррупцией, а 56% считают, что неспособны.

В КМИС констатируют, что коррупция остается мощным триггером для украинцев и, кроме победы в войне, украинцы хотят эффективной борьбы с коррупцией.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Опрошено 2007 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма и других оккупированных территорий).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.