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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: погиб мужчина, который шел по улице

Алена МазуренкоСреда, 1 ноября 2023, 16:18
Оккупанты обстреляли Запорожскую область: погиб мужчина, который шел по улице

В среду 1 ноября российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, погиб гражданский, который в это время шел по улице.

Источник: глава Запорожской ОГА Юрий Малашко

Дословно: "1 ноября в 12:30 рашисты совершили очередной террористический акт против гражданского населения - цинично обстреляли одно из сел Камышеваской ОТГ из РСЗО.

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В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, который в это время передвигался по улице населенного пункта. Также повреждены частные дома местных жителей".

Темы: зарплатыобстрелоккупациявойна
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