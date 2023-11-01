Оккупанты обстреляли Запорожскую область: погиб мужчина, который шел по улице
Среда, 1 ноября 2023, 16:18
В среду 1 ноября российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, погиб гражданский, который в это время шел по улице.
Источник: глава Запорожской ОГА Юрий Малашко
Дословно: "1 ноября в 12:30 рашисты совершили очередной террористический акт против гражданского населения - цинично обстреляли одно из сел Камышеваской ОТГ из РСЗО.
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В результате обстрела погиб 52-летний мужчина, который в это время передвигался по улице населенного пункта. Также повреждены частные дома местных жителей".