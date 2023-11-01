Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной воздушной атаки на Украину в ночь на 1 ноября призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Источник: обращение Зеленского 1 ноября опубликовано на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Я прошу всех украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хоть мы и усиливаем ПВО так, как только возможно, все же опасность значительна. Особенно в таких городах, как Харьков, как Запорожье, как Херсон. В городах и селах Херсонщины, Донеччины. На Черниговщине, Сумщине. Следует быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно".

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Детали: Президент также отметил все подразделения, уничтожающие российскую авиацию, ракеты и дроны и напомнил, что минувшей ночью сбили 18 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету.

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