Жумадилов о работе Госоператора тыла: Первые закупки в декабре, контракты — в январе

После официального старта работы Государственный оператор тыла планирует объявить первые закупки в декабре, а подписать первые контракты с поставщиками в январе.

Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Давайте так: мы объявим первые закупки в декабре. Соответственно, контракты мы будем заключать, я думаю, в январе следующего года.

Реклама:

Мы ставим несколько целей в нашей деятельности. Первая: должны обеспечить непрерывность поставок для нужд ВСУ (питания, вещевого обеспечения, горюче-смазочных материалов). Вторая: все, что мы будем делать, должно создавать и укреплять доверие к той системе, которую мы выстраиваем. Это доверие должно основываться на прозрачности.

Думаем сейчас о горизонте в 6 месяцев, что за это время мы должны все это выстроить, все это показать".

Детали: По словам Жумадилова, штатная численность Госоператора тыла ориентировочно составит 129-134 человека, а финансирование будет процентом от стоимости контрактов, которые этот орган будет заключать (но не выше потолка в 0,4%).

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: