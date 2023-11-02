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Жумадилов о работе Госоператора тыла: Первые закупки в декабре, контракты — в январе

София Середа, Станислав ПогориловЧетверг, 2 ноября 2023, 13:46
Жумадилов о работе Госоператора тыла: Первые закупки в декабре, контракты — в январе
АРСЕН ЖУМАДИЛОВ, ФОТО УП

После официального старта работы Государственный оператор тыла планирует объявить первые закупки в декабре, а подписать первые контракты с поставщиками в январе.

Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Давайте так: мы объявим первые закупки в декабре. Соответственно, контракты мы будем заключать, я думаю, в январе следующего года.

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Мы ставим несколько целей в нашей деятельности. Первая: должны обеспечить непрерывность поставок для нужд ВСУ (питания, вещевого обеспечения, горюче-смазочных материалов). Вторая: все, что мы будем делать, должно создавать и укреплять доверие к той системе, которую мы выстраиваем. Это доверие должно основываться на прозрачности.

Думаем сейчас о горизонте в 6 месяцев, что за это время мы должны все это выстроить, все это показать".

Детали: По словам Жумадилова, штатная численность Госоператора тыла ориентировочно составит 129-134 человека, а финансирование будет процентом от стоимости контрактов, которые этот орган будет заключать (но не выше потолка в 0,4%).

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Что предшествовало:

  • Министерство обороны создало "новый инструмент" для закупок продуктов Вооруженным силам - агентство "Государственный оператор тыла", которое заработает на полную с 1 декабря.
  • Гендиректором ГП "Государственный оператор тыла" назначен Арсен Жумадилов. Он надеется сделать из агентства ключевого оператора тылового обеспечения ВСУ, с прозрачными тендерами, планированием и проверкой качества.

Темы: Минобороныпродукты
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