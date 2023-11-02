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Медведчук и Марченко до сих пор владеют имениями в Украине и охраняют их – Bihus.Info

Евгений КизиловЧетверг, 2 ноября 2023, 21:44
Медведчук и Марченко до сих пор владеют имениями в Украине и охраняют их – Bihus.Info
медведчук и марченко, фото: коллаж уп

Имение Оксаны Марченко в Киеве, SPA-отель Медведчука "Бескид" и его закарпатская дача "Медвежья дубрава" все еще не конфискованы. Их на платной основе охраняет полиция охраны в интересах владельцев.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Столичное имение жены Медведчука арестовано, но до сих пор принадлежит Оксане Марченко и не передано в управление государству. Там также до сих пор присутствует полиция охраны, которая предоставляет услуги безопасности на платной основе. Наняло ее физическое лицо Сиропил А. М.

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Как обнаружили журналисты, вероятнее всего речь идет об Александре Николаевиче Сирополе - завхозе Медведчука из его личного имения.

То есть, пришли к выводу расследователи, несмотря на блокирование всех активов Медведчука-Марченко, им удается оплачивать услуги полиции охраны с помощью завхоза.

Кроме того, полиция охраны до сих пор предоставляет платные услуги в двух других объектах супругов.

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Столичное имение Марченко, фото: Bihus.Info

SPA-отель "Бескид", расположенный в урочище Йозифсталь на Ивано-Франковщине, до сих пор принадлежит компании "Укркапитал". Исторически это фирма Медведчука, но он переписал ее на Марченко.

Отель под арестом, не конфискован, но передан во временное управление государственному агентству АРМА, сейчас отель не работает.

Местная полиция охраны имеет договор наблюдения за этим объектом - в отеле "Бескид" оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации.

Полицию охраны в отель Медведчука наняла компания ООО "Файрикс Групп".

По словам журналистов, внешне эта фирма не ведет к Медведчуку, "но объяснить ее желание оплачивать охрану отеля Медведчука можно именно тем, что она действует в интересах Медведчука-Марченко".

Автор расследования также обращает внимание, что договор с полицией охраны в отеле "Бескид" заключен в июле 2022 года, еще до передачи отеля в управление АРМА. И это исключает, что ее наняли управители от государства.

 
SPA-отель "Бескид", фото: Bihus.Info

Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в с. Ждениево все еще принадлежит фирме "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована. И здесь присутствует полиция охраны, нанятая в интересах владельца.

Как выяснили Bihus.Info, в августе 2022 года закарпатская полиция охраны заключила договор с той же ноунейм-фирмой "Файрикс групп", что и ивано-франковская полиция охраны в гостинице "Бескид".

 
Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава", фото: Bihus.Info

Таким образом, заключают журналисты, "Медведчуку и Марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 г. - с помощью завхоза Медведчука и ООО "Файрикс групп".

Темы: МедведчукМарченконедвижимость
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