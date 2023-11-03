Минус 850 солдат, 24 танка и 36 артстистем − потери России за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 850 захватчиков, уничтожили 36 вражеских артиллерийских систем и 24 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 303 270 (+850) человек,

танков − 5 265 (+24) ед,

боевых бронированных машин − 9 901 (+24) ед,

артиллерийских систем − 7 328 (+36) ед,

РСЗО − 854 (+4) ед,

средств ПВО − 566 (+0) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 495 (+7) ед,

крылатых ракет − 1 551 (+2) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 691 (+33) ед,

специальной техники − 1 034 (+2) ед.

Данные уточняются.