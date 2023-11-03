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Минус 850 солдат, 24 танка и 36 артстистем − потери России за сутки

Ирина БалачукПятница, 3 ноября 2023, 08:17
Минус 850 солдат, 24 танка и 36 артстистем − потери России за сутки
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 850 захватчиков, уничтожили 36 вражеских артиллерийских систем и 24 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 303 270 (+850) человек,
  • танков − 5 265 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 901 (+24) ед,
  • артиллерийских систем − 7 328 (+36) ед,
  • РСЗО − 854 (+4) ед,
  • средств ПВО − 566 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 495 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 1 551 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 691 (+33) ед,
  • специальной техники − 1 034 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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