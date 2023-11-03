Удар по "Новой почте" на Харьковщине: в больнице умер еще один мужчина

В пятницу утром в больнице скончался мужчина, который получил ранения в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно: "К сожалению, сегодня утром в больнице умер 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты".

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Детали: По состоянию на сейчас уже известно о 8 погибших и 15 раненых. Следствие продолжается.

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