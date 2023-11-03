Удар по "Новой почте" на Харьковщине: в больнице умер еще один мужчина
Пятница, 3 ноября 2023, 09:56
В пятницу утром в больнице скончался мужчина, который получил ранения в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook
Дословно: "К сожалению, сегодня утром в больнице умер 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты".
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Детали: По состоянию на сейчас уже известно о 8 погибших и 15 раненых. Следствие продолжается.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 21 октября вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области. У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
- По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.