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Удар по "Новой почте" на Харьковщине: в больнице умер еще один мужчина

Евгений КизиловПятница, 3 ноября 2023, 09:56

В пятницу утром в больнице скончался мужчина, который получил ранения в результате российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно: "К сожалению, сегодня утром в больнице умер 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты".

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Детали: По состоянию на сейчас уже известно о 8 погибших и 15 раненых.  Следствие продолжается.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 октября вечером российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области. У работников, которые там находились, не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирена прозвучала за секунды до взрыва.
  • По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Темы: Харьковская областьракетный ударжертвы
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