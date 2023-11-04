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МАГАТЭ провело ротацию экспертов на ЗАЭС

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 ноября 2023, 00:58
МАГАТЭ провело ротацию экспертов на ЗАЭС
МАГАТЭ, фото из Twitter IAEA

На этой неделе новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла на ротацию мониторинговой миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Источник: заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Дословно: "Это уже тринадцатая такая миссия с тех пор, как в прошлом году МАГАТЭ установило постоянное присутствие на объекте, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта".

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"Почти ежедневно в течение последних недель и месяцев эксперты МАГАТЭ продолжают слышать взрывы на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), что подчеркивает постоянную угрозу ядерной безопасности".

Прямая речь Гросси: "Уже четырнадцать месяцев эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской атомной электростанции, осуществляя мониторинг ядерной и физической ядерной безопасности и информируя мир о том, что там происходит.

Их работа является жизненно важной для усилий, направленных на сохранение этого крупного ядерного объекта в безопасности и защиту людей и окружающей среды в Украине и за ее пределами. Однако риск остается.

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Наша важная работа будет продолжаться столько, сколько будет необходимо".

Детали: В заявлении также отмечается, что в течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали осуществлять обход площадки, посетив хранилища свежего топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока №1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередач, центральный склад и временный центр аварийного реагирования.

Им сообщили, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые со времен до начала войны.

Напомним:

Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

В "Энергоатоме" заявили, что на Хмельницкой АЭС состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - это уже 12-я ротация постоянной миссии агентства.

МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ровенской атомной электростанции. 

Темы: МАГАТЭЗАЭСвойна
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