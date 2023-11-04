МАГАТЭ провело ротацию экспертов на ЗАЭС

На этой неделе новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла на ротацию мониторинговой миссии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Источник: заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Дословно: "Это уже тринадцатая такая миссия с тех пор, как в прошлом году МАГАТЭ установило постоянное присутствие на объекте, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта".

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"Почти ежедневно в течение последних недель и месяцев эксперты МАГАТЭ продолжают слышать взрывы на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), что подчеркивает постоянную угрозу ядерной безопасности".

Прямая речь Гросси: "Уже четырнадцать месяцев эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской атомной электростанции, осуществляя мониторинг ядерной и физической ядерной безопасности и информируя мир о том, что там происходит.

Их работа является жизненно важной для усилий, направленных на сохранение этого крупного ядерного объекта в безопасности и защиту людей и окружающей среды в Украине и за ее пределами. Однако риск остается.

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Наша важная работа будет продолжаться столько, сколько будет необходимо".

Детали: В заявлении также отмечается, что в течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали осуществлять обход площадки, посетив хранилища свежего топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока №1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередач, центральный склад и временный центр аварийного реагирования.

Им сообщили, что на ноябрь запланированы аварийные учения, первые со времен до начала войны.

Напомним:

Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины.

В "Энергоатоме" заявили, что на Хмельницкой АЭС состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - это уже 12-я ротация постоянной миссии агентства.

МАГАТЭ провело необъявленную инспекцию на Ровенской атомной электростанции.