Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров призначив сина, який побив людину в СІЗО, у свою службу безпеки

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 11:33
Кадиров призначив сина, який побив людину в СІЗО, у свою службу безпеки
даудов з сином кадирова, instagram

15-річного Адама Кадирова призначили на "відповідальну посаду" в службу безпеки батька, глави Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: голова парламенту Чечні Магомед Даудов, The Insider

Пряма мова Даудова: "Адам на ділі показав і довів, що є найдостойнішим представником великого роду Кадирових і всього чеченського народу.

Реклама:

Його вирізняють твердий, принциповий характер, щире бажання і прагнення бути корисним для нашої республіки і всієї Вітчизни!".

Деталі: Командир спецполку МВС по Чечні ім. Ахмата Кадирова Замід Чалаєв уточнив, що Адама Кадирова призначено на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.

Нагадаємо: Кадиров у 2022 році заявляв, нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

25 вересня в Telegram-каналі Кадирова з'явився пост із відео, як його син Адам б'є чоловіка, заарештованого за спалення Корану у Волгограді.

Теми: КадировРосіяпропагандаЧечня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Кадиров
Події в Дагестані показують втрату авторитарного контролю в регіонах РФ – ISW
Кадиров дозволив стріляти на ураження в протестуючих
15-річного сина Кадирова, який побив людину, нагородили орденом "за заслуги"
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: