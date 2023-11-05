Кадиров призначив сина, який побив людину в СІЗО, у свою службу безпеки

15-річного Адама Кадирова призначили на "відповідальну посаду" в службу безпеки батька, глави Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: голова парламенту Чечні Магомед Даудов, The Insider

Пряма мова Даудова: "Адам на ділі показав і довів, що є найдостойнішим представником великого роду Кадирових і всього чеченського народу.

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Його вирізняють твердий, принциповий характер, щире бажання і прагнення бути корисним для нашої республіки і всієї Вітчизни!".

Деталі: Командир спецполку МВС по Чечні ім. Ахмата Кадирова Замід Чалаєв уточнив, що Адама Кадирова призначено на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.

Нагадаємо: Кадиров у 2022 році заявляв, нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

25 вересня в Telegram-каналі Кадирова з'явився пост із відео, як його син Адам б'є чоловіка, заарештованого за спалення Корану у Волгограді.