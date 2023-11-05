Кадиров призначив сина, який побив людину в СІЗО, у свою службу безпеки
15-річного Адама Кадирова призначили на "відповідальну посаду" в службу безпеки батька, глави Чечні Рамзана Кадирова.
Джерело: голова парламенту Чечні Магомед Даудов, The Insider
Пряма мова Даудова: "Адам на ділі показав і довів, що є найдостойнішим представником великого роду Кадирових і всього чеченського народу.
Його вирізняють твердий, принциповий характер, щире бажання і прагнення бути корисним для нашої республіки і всієї Вітчизни!".
Деталі: Командир спецполку МВС по Чечні ім. Ахмата Кадирова Замід Чалаєв уточнив, що Адама Кадирова призначено на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.
Нагадаємо: Кадиров у 2022 році заявляв, нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.
25 вересня в Telegram-каналі Кадирова з'явився пост із відео, як його син Адам б'є чоловіка, заарештованого за спалення Корану у Волгограді.