Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Только за сутки россияне сбросили полсотни КАБов на Херсонщину

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 13:01
Только за сутки россияне сбросили полсотни КАБов на Херсонщину
скриншот

Российские оккупанты за сутки сбросили более 50 КАБов на населенные пункты Херсонской области в течение суток 4 октября.

Источник: Силы обороны Юга, Херсонская ОГА

Детали: По данным военных, в течение суток враг нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

Реклама:

В результате ударов разрушено очередное учебное заведение в одной из прибрежных общин.

Вероятно, речь идет о школе в Дарьевской громаде, последствия обстрела можно увидеть на видео.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Херсонская область
В оккупированном Скадовске были слышны взрывы – СМИ
Россияне днем обстреляли центр Херсона: трое раненых
Россияне днем обстреляли село на Херсонщине: погиб пожилой мужчина
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: