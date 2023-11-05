Только за сутки россияне сбросили полсотни КАБов на Херсонщину

Российские оккупанты за сутки сбросили более 50 КАБов на населенные пункты Херсонской области в течение суток 4 октября.

Источник: Силы обороны Юга, Херсонская ОГА

Детали: По данным военных, в течение суток враг нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

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В результате ударов разрушено очередное учебное заведение в одной из прибрежных общин.

Вероятно, речь идет о школе в Дарьевской громаде, последствия обстрела можно увидеть на видео.