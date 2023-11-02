Россияне днем обстреляли село на Херсонщине: погиб пожилой мужчина

В результате российского обстрела села Веселое в Херсонской области днем 2 ноября погиб 60-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Российская армия продолжает уничтожать Веселое. Оккупанты в очередной раз ударили из артиллерии по селу около 10:30 В результате обстрела погиб 60-летний мужчина".

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