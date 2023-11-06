Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономика России может "перегреться" из-за перехода на военные рельсы – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 11:48
Экономика России может перегреться из-за перехода на военные рельсы – разведка Британии
Банк России, фото AFP via Getty Images

Увеличение инфляции в России, обусловленное ростом потребительских цен, в частности на продукты питания и топливо, почти наверняка приведет к увеличению ее расходов на финансирование войны против Украины, прогнозируют в британской разведке.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 6 ноября, цитирует "Европейская правда"

Детали: Аналитики предполагают, что из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения оборонных расходов, а также постоянного давления на уменьшающемся рынке труда, российская экономика рискует перегреться.

Реклама:

Как говорится в обзоре, это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в РФ в 2024 году выше целевого показателя в 4%, что, в свою очередь, вероятно, приведет к сокращению реальных государственных расходов, особенно в таких сферах, как социальная защита, где расходы растут быстрее, чем инфляция.

"Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики на первоочередное финансирование войны", – делают выводы аналитики.

Разведка называет очень вероятным то, что Центробанк РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года, что с высокой вероятностью увеличит стоимость кредитов для российских потребителей и, вероятно, также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на свидетельства российских военных, которые указывают на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.

Перед этим британская разведка сообщала, что за последние три недели во время штурма города Авдеевка в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли около 200 единиц бронетехники.

Темы: Росcиявойнаэкономикаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Росcия
Новое единство Украины через коммуникационную "жирность"
Силы обороны уничтожили еще 880 оккупантов и 14 артсистем врага
Оккупанты начали строительство железной дороги из Ростова через Мариуполь и Бердянск в Крым – росСМИ
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: