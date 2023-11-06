Экономика России может "перегреться" из-за перехода на военные рельсы – разведка Британии

Увеличение инфляции в России, обусловленное ростом потребительских цен, в частности на продукты питания и топливо, почти наверняка приведет к увеличению ее расходов на финансирование войны против Украины, прогнозируют в британской разведке.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании за 6 ноября, цитирует "Европейская правда"

Детали: Аналитики предполагают, что из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения оборонных расходов, а также постоянного давления на уменьшающемся рынке труда, российская экономика рискует перегреться.

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Как говорится в обзоре, это с высокой вероятностью обеспечит сохранение инфляции в РФ в 2024 году выше целевого показателя в 4%, что, в свою очередь, вероятно, приведет к сокращению реальных государственных расходов, особенно в таких сферах, как социальная защита, где расходы растут быстрее, чем инфляция.

"Это еще раз иллюстрирует переориентацию российской экономики на первоочередное финансирование войны", – делают выводы аналитики.

Разведка называет очень вероятным то, что Центробанк РФ сохранит высокие процентные ставки до 2024 года, что с высокой вероятностью увеличит стоимость кредитов для российских потребителей и, вероятно, также повлияет на расходы российского правительства на обслуживание долга.

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Напомним: Ранее разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на свидетельства российских военных, которые указывают на проблемы с обустройством их бытовых условий на поле боя в Украине.

Перед этим британская разведка сообщала, что за последние три недели во время штурма города Авдеевка в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли около 200 единиц бронетехники.