Силы обороны уничтожили еще 880 оккупантов и 14 артсистем врага
Понедельник, 6 ноября 2023, 08:09
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 880 оккупантов, 14 вражеских артиллерийских систем, 5 ББМ и 4 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 305 970 (+880) человек,
- танков − 5 288 (+4) ед,
- боевых бронированных машин − 9 958 (+5) ед,
- артиллерийских систем − 7 389 (+14) ед,
- РСЗО − 867 (+0) ед,
- средств ПВО − 570 (+0) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 554 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 556 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 744 (+14) ед,
- специальной техники − 1 047 (+0) ед.
Данные уточняются.