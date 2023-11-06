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Силы обороны уничтожили еще 880 оккупантов и 14 артсистем врага

Ирина БалачукПонедельник, 6 ноября 2023, 08:09
Силы обороны уничтожили еще 880 оккупантов и 14 артсистем врага
Украинский воин. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 880 оккупантов, 14 вражеских артиллерийских систем, 5 ББМ и 4 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 305 970 (+880) человек,
  • танков − 5 288 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 958 (+5) ед,
  • артиллерийских систем − 7 389 (+14) ед,
  • РСЗО − 867 (+0) ед,
  • средств ПВО − 570 (+0) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 554 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 556 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 744 (+14) ед,
  • специальной техники − 1 047 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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