Силы обороны уничтожили еще 880 оккупантов и 14 артсистем врага

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 880 оккупантов, 14 вражеских артиллерийских систем, 5 ББМ и 4 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 305 970 (+880) человек,

танков − 5 288 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 9 958 (+5) ед,

артиллерийских систем − 7 389 (+14) ед,

РСЗО − 867 (+0) ед,

средств ПВО − 570 (+0) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 554 (+20) ед,

крылатых ракет − 1 556 (+2) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 744 (+14) ед,

специальной техники − 1 047 (+0) ед.

Данные уточняются.