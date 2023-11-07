Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму обломки сбитого беспилотника ранили мужчину – оккупационные власти

Алена ИвашкивВторник, 7 ноября 2023, 06:55
В Крыму обломки сбитого беспилотника ранили мужчину – оккупационные власти
карта GOOGLE MAP, Орловка

Обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке, что в Крыму.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Детали: По его данным, пострадал мужчина, у него перелом руки. Угрозы жизни нет.

Реклама:

Также есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным оккупанты якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Крым
В Севастополе работала система ПВО: оккупанты говорят, что уничтожили 9 беспилотников
Появились фотографии уничтоженного в Керчи российского ракетоносителя "Аскольд"
В Крыму украинских детей учат бросать гранаты и снимать растяжки
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: