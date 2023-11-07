В Крыму обломки сбитого беспилотника ранили мужчину – оккупационные власти
Вторник, 7 ноября 2023, 06:55
Обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке, что в Крыму.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram
Детали: По его данным, пострадал мужчина, у него перелом руки. Угрозы жизни нет.
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Также есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.
Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.
Напомним, в ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным оккупанты якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.
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