В Крыму обломки сбитого беспилотника ранили мужчину – оккупационные власти

Обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке, что в Крыму.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Детали: По его данным, пострадал мужчина, у него перелом руки. Угрозы жизни нет.

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Также есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 7 ноября в Севастополе работала система ПВО. По предварительным данным оккупанты якобы сбили 9 и перехватили 8 дронов.