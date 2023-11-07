Россияне минируют критическую инфраструктуру на оккупированной Херсонщине – ГУР
Вторник, 7 ноября 2023, 09:31
На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.
Источник: ГУР
Дословно: "Главное управление разведки МОУ сообщает, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры".
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Детали: Отмечается, что действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать.