Россияне минируют критическую инфраструктуру на оккупированной Херсонщине – ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

Источник: ГУР

Дословно: "Главное управление разведки МОУ сообщает, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры".

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Детали: Отмечается, что действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать.