Враг попал в жилой дом в Томиной Балке на Херсонщине: ранен мужчина
Понедельник, 6 ноября 2023, 18:02
Россияне обстреляли село Томина Балка Херсонской области, попали по жилому дому, в результате чего получил ранение мужчина.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Детали: Сообщается, что российская армия ударила по жилому дому в Томиной Балке Белозерской общины.
Реклама:
В результате обстрела пострадал мужчина. По данным ОВА, у него - взрывная травма и осколочное ранение ноги.
Сейчас пострадавший находится в больнице.