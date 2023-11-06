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Враг попал в жилой дом в Томиной Балке на Херсонщине: ранен мужчина

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 18:02
Враг попал в жилой дом в Томиной Балке на Херсонщине: ранен мужчина
скриншот карты Deep State

Россияне обстреляли село Томина Балка Херсонской области, попали по жилому дому, в результате чего получил ранение мужчина.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: Сообщается, что российская армия ударила по жилому дому в Томиной Балке Белозерской общины.

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В результате обстрела пострадал мужчина. По данным ОВА, у него - взрывная травма и осколочное ранение ноги.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Темы: Херсонская областьвойна
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