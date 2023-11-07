Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині – ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Головне управління розвідки МОУ повідомляє, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури".

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Деталі: Зазначається, що дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.