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Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині – ГУР

Альона Мазуренко Вівторок, 7 листопада 2023, 09:31
Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині – ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Головне управління розвідки МОУ повідомляє, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури".

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Деталі: Зазначається, що дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.

Теми: Херсонська областьРосіямінуванняокупація
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