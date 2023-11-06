Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине: трое раненых

Российские военные днем обстреляли предприятие в селе Зеленовка в Херсонской области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: Херсонская областная прокуратура, Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: По данным прокуратуры, около 12:19 российские военные из артиллерии обстреляли поселок в Херсонском районе.

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Херсонская ОВА уточняет, что враг атаковал предприятие в селе Зеленовка. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Росіяни обстріляли підприємство на Херсонщині: троє поранених pic.twitter.com/QFW963isVn — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 6, 2023

Глава МВА Роман Мрочко сообщает, что ранены трое мужчин У 44-летнего мужчины - взрывная травма, частичная ампутация левой голени. Состояние 75-летнего раненого уточняется. Предварительно, у него минно-взрывная травма. Оба мужчины госпитализированы.

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По его словам, еще один пострадавший - мужчина 55-ти лет - в результате обстрела получил ожог спины. Ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации отказался.