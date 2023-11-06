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Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине: трое раненых

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 14:41
Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине: трое раненых
скрин с видео Херсонской ОВА

Российские военные днем обстреляли предприятие в селе Зеленовка в Херсонской области, в результате чего получили ранения три человека.

Источник: Херсонская областная прокуратура, Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: По данным прокуратуры, около 12:19 российские военные из артиллерии обстреляли поселок в Херсонском районе. 

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Херсонская ОВА уточняет, что враг атаковал предприятие в селе Зеленовка. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. 

Глава МВА Роман Мрочко сообщает, что ранены трое мужчин У 44-летнего мужчины - взрывная травма, частичная ампутация левой голени. Состояние 75-летнего раненого уточняется. Предварительно, у него минно-взрывная травма. Оба мужчины госпитализированы.    

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По его словам, еще один пострадавший - мужчина 55-ти лет - в результате обстрела получил ожог спины. Ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации отказался.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
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