ВСУ уничтожили российский "Сонцепек" и две гаубицы "Мста-С"

Оборонцы Украины уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Источник: Тарнавский в Telegram

Детали: Командующий также сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 322 огневых задачи.

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Прямая речь Тарнавского: "Общие потери врага составили 583 человека. Уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники".