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В российском Таганроге слышали взрыв в районе аэропорта

Елена РощинаВторник, 7 ноября 2023, 12:11
В российском Таганроге слышали взрыв в районе аэропорта
Сообщают, что взрыв в Таганроге - это прилет по аэродрому, фото из Телеграм-канала Таганрог. Происшествия

Утром 7 ноября в городе Таганрог в Ростовской области Российской Федерации прогремел взрыв, губернатор Василий Голубев опроверг, что работала противовоздушная оборона. 

Источник: "Медуза" и "Астра" со ссылкой на местные Telegram-каналы – Таганрог. Происшествия, Мой Таганрог; губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев

Детали: Один из жителей города сообщил, что около 9 утра по Москве (8 утра по Киеву – УП) в Таганроге в районе аэропорта произошел взрыв.

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На фото якобы с места событий виден дым.

 
Таганрог. Происшествия

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" писал, что в городе работала система ПВО. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что системы ПВО в Таганроге не работали. Он отметил, что ВС РФ "постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ – в соответствии с планом проведения СВО".

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В Минобороны России информацию о взрывах в Таганроге не комментировали. 

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко написал: "Из Таганрога передают, что на аэродроме после взрыва горят вертолеты". Но своих источников он не уточнил.

Темы: Росcиявзрыв
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