Порошенко заявил, что сейчас не время для хайпа, игрищ и выборов

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины, заявил, что сейчас украинцы не имеют права на "политические игры, хайп и выборы".

Источник: сообщение Порошенко, нардепа от "ЕС" Владимира Арьева

Прямая речь: "Чтобы его (Россию - ред.) победить, нам критически нужно единство - и украинцев, и мира. Объединиться - это глагол. Это означает действовать. Действовать для обороны государства и максимальной всесторонней помощи Вооруженным силам Украины...

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Мы не имеем права на политические игры, хайп и выборы в условиях смертельной для страны угрозы. Это не детские игры, когда речь идет о самом существовании украинской государственности".

Время успокоиться и делать каждому свою работу. И исправлять ошибки, потому что их тоже, к сожалению, не мало. Исправлять действиями".

Детали: Ранее во вторник нардеп "ЕС" Арьев со ссылкой на "надежный источник" заявил, что министр обороны внес представление на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже он заявил, что снимает этот пост, поскольку "из многих других источников говорят, что это не так".

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Прямая речь Арьева: "Я снимаю предыдущий пост о представлении на ставку об увольнении Залужного. Сейчас из многих других источников говорят, что это не так.

Надеюсь, что будет четкое сообщение о том, что никто Залужного увольнять не собирается и что все эти игры закончатся".

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