Российский дрон атаковал авто полицейских: 3 правоохранителей в больнице

Российский беспилотник атаковал автомобиль полицейских - трое правоохранителей с контузией находятся в больнице.

Источник: МВД

Дословно: "Следственно-оперативная группа ехала на задание - задержание коллаборационистов.

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Во время движения их атаковал российский беспилотник.

Полицейские сразу узнали звук беспилотника, который их преследовал. Правоохранители попытались оторваться, но поняли, что им это не удастся, выпрыгнули из машины за секунды до того, как дрон сбросил гранату и прогремел взрыв".