Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский дрон атаковал авто полицейских: 3 правоохранителей в больнице

Алена МазуренкоСреда, 8 ноября 2023, 12:47
Российский дрон атаковал авто полицейских: 3 правоохранителей в больнице
фото: Нацпол

Российский беспилотник атаковал автомобиль полицейских - трое правоохранителей с контузией находятся в больнице.

Источник: МВД

Дословно: "Следственно-оперативная группа ехала на задание - задержание коллаборационистов.

Реклама:

Во время движения их атаковал российский беспилотник.

Полицейские сразу узнали звук беспилотника, который их преследовал. Правоохранители попытались оторваться, но поняли, что им это не удастся, выпрыгнули из машины за секунды до того, как дрон сбросил гранату и прогремел взрыв".

 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникиРосcияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет

фото Зеленский приехал в Эстонию

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Все новости...
беспилотники
ВСУ показали, как выбили россиян из села с помощью FPV-дронов
Зенитчики 92-й ОШБр помогли приземлиться вражеской "птичке": момент сбития
"Укроборонпром" подтвердил серийное производство украинского аналога дронов "Шахед"
Последние новости
10:18
Во Франции вышла аудиокнига "Абрикосы Донбасса" Люби Якимчук, озвученная Катрин Денёв
09:59
В 2023 году мировые продажи электромобилей выросли более чем на 30%
09:57
Ученые выяснили, были ли у наших предков гены рассеянного склероза и шизофрении
09:51
Bloomberg: Президент Румынии заинтересовался должностью главы Евросовета
09:44
Беспилотник ночью повредил насосную станцию в российской Калуге
09:32
СМИ: Белый дом поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины
09:22
Доля российского алюминия на складах Великобритании выросла до 90%
09:18
Глава МИД Литвы заявил, что его не пригласили на встречу с Зеленским
09:03
Южная Корея предупредила, что КНДР может продать России новый тип баллистических ракет
08:59
фото Ракетный удар россиян по Харькову: среди пострадавших граждане Турции и Грузии
Все новости...
Реклама: