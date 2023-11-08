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Фон дер Ляйен ответила своему предшественнику о "коррумпированной Украине"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 15:45
Фон дер Ляйен ответила своему предшественнику о коррумпированной Украине
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявления своего предшественника Жана-Клода Юнкера о "коррумпированной Украине", отметив, что внедряемые Украиной реформы впечатляют.

Источник: Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Эти реформы впечатляют. Они боролись с коррупцией, отмыванием денег, укрепляя правовую систему. Это все часть реформ, результаты которых мы видим в повседневной жизни в Украине, поэтому они не просто приняли законы, а внедряют их, поэтому именно сейчас нужно начать переговоры о вступлении".

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Детали: Она также напомнила о том, что Украина сейчас ведет войну против РФ, которая начала агрессию против нее.

"Украина ведет еще одну впечатляющую битву, и это касается ситуации, когда Россия ведет захватническую войну против Украины, и мы еще раз хотим послать очень четкий сигнал европейской поддержки", - добавила фон дер Ляйен.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале октября Юнкер заявил, что европейские партнеры не должны были бы давать украинцам "ложных обещаний" относительно быстрого вступления в ЕС, и что страна пока не готова к членству, в частности, из-за "коррупции на всех уровнях общества".
  • В ответ руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил недоумение в ответ на слова Юнкера и возразил ему.
  • "Не припоминаю, чтобы господин Юнкер приезжал в Украину в течение последних нескольких лет. Поэтому немного странно слышать от него такие слова", – ответил руководитель Офиса президента.
  • Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Смотрите также видео ЕП с объяснением решения Брюсселя по Украине.

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
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