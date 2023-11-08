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Рада ужесточила наказание за служебную халатность, приведшую к гибели людей

"Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 18:15
Рада ужесточила наказание за служебную халатность, приведшую к гибели людей
Фото иллюстративное

Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека.

Источник: сообщение Верховной Рады

Детали: Законопроект вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса Украины, дополняя его новой частью третьей, которая устанавливает уголовную ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека.

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Таким образом теперь может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Сейчас в статье 367 УК есть только часть вторая, которая предусматривает, что в случае служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, может наступить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Темы: криминалсудВерховная Рада
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