Россияне ударили по Херсону – погиб пожилой мужчина, еще трое пострадали
Российские войска 9 ноября обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего один человек погиб, один госпитализирован, еще двое гражданских получили легкие повреждения.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, министр внутренних дел Игорь Клименко
Прямая речь Прокудина: "Так выглядит Корабельный район Херсона после очередных российских обстрелов. Вражеским огнем повреждены многоквартирные дома, помещения пункта несокрушимости, образовательное учреждение и гаражи.
Оккупанты забрали жизнь 72-летнего мужчины. На момент обстрела он находился на балконе.
Каретой "скорой" в больницу доставили мужчину с поврежденной ногой. Еще один херсонец получил легкую контузию".
Детали: Глава МВД Игорь Клименко сообщил об 1 погибшем и 3 раненых в результате удара по Херсону.
Около полудня враг обстрелял жилой квартал в микрорайоне Остров (Корабел, входит в состав Корабельного района). Погиб 72-летний местный житель.
74-летний мужчина ранен. Во время обстрела он как раз находился в подъезде дома. Пострадавшего госпитализировали.
Еще двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия.
Кроме того, повреждены 4 многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви, отметил министр внутренних дел.