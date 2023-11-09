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Россияне ударили по Херсону – погиб пожилой мужчина, еще трое пострадали

Елена РощинаЧетверг, 9 ноября 2023, 13:05
Россияне ударили по Херсону – погиб пожилой мужчина, еще трое пострадали
Последствия обстрела Корабельного района Херсона, фото МВД

Российские войска 9 ноября обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего один человек погиб, один госпитализирован, еще двое гражданских получили легкие повреждения. 

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, министр внутренних дел Игорь Клименко

Прямая речь Прокудина: "Так выглядит Корабельный район Херсона после очередных российских обстрелов. Вражеским огнем повреждены многоквартирные дома, помещения пункта несокрушимости, образовательное учреждение и гаражи. 

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Оккупанты забрали жизнь 72-летнего мужчины. На момент обстрела он находился на балконе. 

Каретой "скорой" в больницу доставили мужчину с поврежденной ногой. Еще один херсонец получил легкую контузию".

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Детали: Глава МВД Игорь Клименко сообщил об 1 погибшем и 3 раненых в результате удара по Херсону.

Около полудня враг обстрелял жилой квартал в микрорайоне Остров (Корабел, входит в состав Корабельного района). Погиб 72-летний местный житель. 

74-летний мужчина ранен. Во время обстрела он как раз находился в подъезде дома. Пострадавшего госпитализировали. 

Еще двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия. 

Последствия обстрела Корабельного района Херсона 09.11.2023
Последствия обстрела Корабельного района Херсона 09.11.2023
Фото МВД

Кроме того, повреждены 4 многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви, отметил министр внутренних дел.

Из-за обстрела Острова в Херсоне повреждена церковь
Из-за обстрела Острова в Херсоне повреждена церковь
Фото МВД

Темы: Херсонобстрелвойнажертвы
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