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Европарламент требует усилить контроль над санкциями против РФ - резолюция

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 9 ноября 2023, 16:03
Европарламент требует усилить контроль над санкциями против РФ - резолюция
Фото: Getty Images

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, евродепутаты обеспокоены относительно существующих лазеек в санкционном режиме ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Дословно: "Подчеркивая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, члены Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы, а также препятствовать способности страны вести войну".

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В резолюции указывается, что Россия, в частности, способна обходить ограничения цен на нефть.

В ней также говорится, что импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти из таких стран, как Индия, резко вырос, что по сути создало обходной путь для российской нефти в ЕС.

Депутаты ЕП также обращают внимание, что важные западные компоненты все еще попадают в Россию через такие страны, как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия.

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Евродепутаты обеспокоены торговлей критически важными для войны товарами между странами-членами ЕС и РФ, а также сообщениями о том, что такие страны, как Азербайджан, легализуют российский газ для экспорта в ЕС.

Депутаты также отметили, что ЕС по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу благодаря продолжающемуся импорту трубопроводного газа и СПГ.

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия и страны-члены ЕС расширили санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС.

ЕС также должен изучить правовые пути, которые позволят конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины.

Предистория:

  • Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС начнут обсуждать предложения по 12-му пакету санкций против России, который будет сосредоточен на запрете торговли российскими бриллиантами, на следующей неделе.
  • По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.
  • В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые чувствительные сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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