Европарламент требует усилить контроль над санкциями против РФ - резолюция

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, евродепутаты обеспокоены относительно существующих лазеек в санкционном режиме ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Дословно: "Подчеркивая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, члены Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы, а также препятствовать способности страны вести войну".

Реклама:

В резолюции указывается, что Россия, в частности, способна обходить ограничения цен на нефть.

В ней также говорится, что импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти из таких стран, как Индия, резко вырос, что по сути создало обходной путь для российской нефти в ЕС.

Депутаты ЕП также обращают внимание, что важные западные компоненты все еще попадают в Россию через такие страны, как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия.

ВИДЕО ДНЯ

Евродепутаты обеспокоены торговлей критически важными для войны товарами между странами-членами ЕС и РФ, а также сообщениями о том, что такие страны, как Азербайджан, легализуют российский газ для экспорта в ЕС.

Депутаты также отметили, что ЕС по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу благодаря продолжающемуся импорту трубопроводного газа и СПГ.

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы Еврокомиссия и страны-члены ЕС расширили санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС.

ЕС также должен изучить правовые пути, которые позволят конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины.

Предистория: