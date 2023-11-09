В Киеве именем Героя Украины "Да Винчи" назовут сквер
Киевсовет принял решение назвать один из скверов в Печерском районе столицы именем Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.
Источник: сайт горсовета
Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "В войне за Украину мы теряем лучших. Дмитрий Коцюбайло навсегда останется в памяти как смелый и мужественный боец, настоящий патриот и защитник своего государства.... Должны увековечить его имя на карте города. Результатом принятия этого решения будет избрание лучшей территории для создания сквера имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло в Печерском районе".
Детали: Решение о том, чтобы назвать сквер именем Коцюбайло, поддержали 69 депутатов.
Бондаренко добавил, что в процессе подготовки проекта решения горсовет получил согласие близких и собратьев "Да Винчи".
Для справки: Дмитрий Коцюбайло − украинский доброволец, командир 1 ОМБ "Волки Да Винчи" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут.
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