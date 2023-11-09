Новый рекорд "белых волков" СБУ: за ночь уничтожили 20 целей противника
Четверг, 9 ноября 2023, 16:37
Служба безопасности Украины сообщила о новом рекорде уничтоженных за ночь вражеских целей спецподразделением "Белый волк" Центра спецопераций "А".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Новый рекорд от подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк": 20 уничтоженных целей за ночь.
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Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники".
Детали: По данным спецслужбы, среди уничтоженной техники: 8 танков, 3 САУ "Мста-С", 3 гаубицы "Д-30", 1 ББМ и 5 укреплений врага с не менее 17 российскими пехотинцами.
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