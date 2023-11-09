Президент Швейцарии: Присоединение к санкциям против РФ не противоречит нейтралитету

Председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе ответил на упреки России относительно того, что его страну якобы больше нельзя рассматривать как нейтральную из-за введения санкций против РФ.

Источник: Берсе в интервью Swissinfo, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Когда есть страна, которая грубо нарушает международные правила, не можете просто вернуться к ведению дел как обычно. Именно поэтому Швейцария с самого начала четко осудила агрессивную войну и полностью присоединилась к санкциям ЕС".

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Детали: Берсе напомнил, что агрессивная война России против Украины нарушила все принципы международного права согласно Уставу ООН.

По его словам, "важно, чтобы Швейцария не использовалась как место для обхода международных санкций".

"Если бы Швейцария не приняла эти санкции, это бы произошло очень быстро. Это, безусловно, было бы несовместимым с нейтралитетом", - добавил он.

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Президент Швейцарии считает, что на международной арене понимают особенности позиции страны в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Сила Швейцарии заключается не в экспорте вооружений. Общепринятой является также твердая приверженность Швейцарии к многосторонности и международному праву. Именно в этом заключается сильная сторона Швейцарии. В Украине, например, Швейцария может оказать поддержку в разминировании", – пояснил он.

Что предшествовало: В прошлом году Федеральный совет Швейцарии разъяснил, что нейтралитет страны совместим с санкциями Европейского Союза против России, но не членством в НАТО