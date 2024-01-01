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Начал действовать запрет на импорт алмазов из РФ в Евросоюз

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 1 января 2024, 17:19
Начал действовать запрет на импорт алмазов из РФ в Евросоюз
Фото: Getty Images

С понедельника, 1 января, вступил в силу запрет на торговлю алмазами, происходящими из РФ, соответствующее решение в отношении российских алмазов было принято в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Принятые меры предусматривают запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из России. Запрет, ранее согласованный на уровне "Группы семи", начнет действовать с 1 января 2024 года.

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Ограничение в отношении российских бриллиантов, обрабатываемых в третьих странах, будет вводиться с 1 марта по 1 сентября 2024-го.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 декабря Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России
  • Кроме того, государства "Группы семи" по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях до 1 января 2024 года ввести ограничения на бриллианты российского производства.
  • До 1 сентября 2024-го страны "Группы семи", которые являются основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться в этом вопросе со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

Темы: санкцииРосcия
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