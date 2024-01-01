Начал действовать запрет на импорт алмазов из РФ в Евросоюз

С понедельника, 1 января, вступил в силу запрет на торговлю алмазами, происходящими из РФ, соответствующее решение в отношении российских алмазов было принято в рамках 12-го пакета санкций против РФ.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Принятые меры предусматривают запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из России. Запрет, ранее согласованный на уровне "Группы семи", начнет действовать с 1 января 2024 года.

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Ограничение в отношении российских бриллиантов, обрабатываемых в третьих странах, будет вводиться с 1 марта по 1 сентября 2024-го.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит Кремлю 4 миллиарда евро в год.

Что предшествовало:

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