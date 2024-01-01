Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Запад потерял ощущение срочности войны, а украинцы – экзистенциальной угрозы

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 января 2024, 22:36
Зеленский: Запад потерял ощущение срочности войны, а украинцы – экзистенциальной угрозы
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад потерял ощущение неотложности войны в Украине, а многие украинцы – ощущение экзистенциальной угрозы.

Источник: Зеленский в интервью The Economist

Детали: Как пишет издание, Зеленский раздражен колебаниями некоторых своих союзников, а также отстраненностью некоторых своих соотечественников. По его словам, Запад потерял ощущение неотложности, а многие украинцы потеряли ощущение экзистенциальной угрозы войны.

Реклама:

Он отмечает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

Прямая речь: "Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией".

Детали: "Возможно, мы не достигли успеха [в 2023 году], как того хотел мир. Возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял", - говорит Зеленский, но мысль о том, что Путин побеждает, является не более чем "ощущением". Реальность, по его словам, заключается в том, что российские войска все еще гибнут в таких местах, как Авдеевка.

ВИДЕО ДНЯ

"Возможно, чего-то не хватает. Или, возможно, кого-то не хватает. Кого-то, кто может говорить об Украине как о защите всех нас", - добавил президент.

Зеленский также пожаловался, что "мобилизация украинского общества и мира", которая была в начале войны, сегодня отсутствует, и "это нужно изменить".

Прямая речь: "Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается каждого из нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику... Если мы продолжаем сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначить выборы. Изменить законодательство, Конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации...

Самая важная профессия, которую украинец может делать сейчас, – это быть в Украине... а для наших западных партнеров – быть с Украиной... Если у вас нет сил, то или убирайтесь прочь, или отойдите в сторону. Мы не отступим".

Больше деталей: Относительно предложений о переговорах, Зеленский говорит, что не видит "никаких фундаментальных шагов к миру со стороны России". Зато он и украинцы чувствуют шквал воздушных атак на украинские города на востоке, юге, севере и западе.

"Я вижу только шаги террористической страны", – сказал он.

И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, "это не потому, что они праведники, а потому, что у них не хватает ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А потом со всеми своими силами перевернуть страницу этой войны".

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турция официально завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО

"Схемы" выяснили, что китайские камеры в Украине передают информацию на серверы производителя

Вице-премьер прокомментировала переговоры с ЕС о возвращении беженцев в Украину

Переговоры о выходе США из Ирака начнутся в ближайшие дни

Трамп увеличил отрыв от Байдена в опросе избирателей - Reuters

Стефанишина пообещала €50 млрд от ЕС: Существует 3-4 сценария

Все новости...
"Шахеды" на Киевщине: в двух районах повреждены дома и авто
Зеленский: Крым и битва в Черном море станут центром тяжести войны
"Самая страшная трагедия для столицы": выросло количество жертв из-за удара 29 декабря
Россияне снова запускали десятки "Шахедов"
Последние новости
23:14
Правительство Румынии одобрило меры поддержки фермеров, которые жаловались на импорт из Украины
22:53
Бывшего советника Трампа осудили за неуважение к Конгрессу
22:45
Укрзализныця создаст подразделение операторов БПЛА для охраны своих объектов
22:12
Bloomberg написал материал о "готовности Путина к переговорам"
21:26
фотоЭкс-депутаты ОПЗЖ украли более 30 судов торгового флота Украины – СБУ
21:15
Турция официально завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО
21:12
фото"Узнали, кто он, только после экспертизы ДНК": что известно о харьковчанах, которых убила ракета РФ
20:59
НАБУ вручило подозрения по делу о краже 32 барж "Украинского Дунайского пароходства"
20:53
"Схемы" выяснили, что китайские камеры в Украине передают информацию на серверы производителя
20:50
Хорватский суд принял решение о передаче арестованной яхты Медведчука Украине - АРМА
Все новости...
Реклама: