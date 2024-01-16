Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
Вторник, 16 января 2024, 23:43
Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что в Сумской области передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!"
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Детали: Также сообщают о вражеском БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины.
Обновлено: В 23:24 военные сообщили, что еще одна группа враждебных БПЛА типа "Shahed" двигается из Херсона в северо-западном направлении.
Также угрозу предупредили Николаевщину и Кировоградщину.
ВИДЕО ДНЯ
В 1.06 военные сообщили о движении группы "Шахедов" через Херсонскую область в направлении Николаевщины.