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Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях

Татьяна ОлейникВторник, 16 января 2024, 23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что в Сумской области передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!"

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Детали: Также сообщают о вражеском БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины.

Обновлено: В 23:24 военные сообщили, что еще одна группа враждебных БПЛА типа "Shahed" двигается из Херсона в северо-западном направлении.

Также угрозу предупредили Николаевщину и Кировоградщину.

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В 1.06 военные сообщили о движении группы "Шахедов" через Херсонскую область в направлении Николаевщины.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотникиШахед
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