На территорию Украины залетели ударные БПЛА с юга, распространяется воздушная тревога

Вечером 19 января Воздушные силы ВСУ зафиксировали ударные беспилотники на юге Украины.

Источник:Воздушные силы вTelegram

Дословно:"Внимание! Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие".

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Обновлено:Военные сообщили в 21:34, что четвертая группа ударных БПЛА с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.

В 21:23 сообщили, что есть угроза Одесщине.

В 21.38 объявили об угрозе БПЛА в Кировоградской области.

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В 21:57 сообщили, что первая группа БпЛА в Кировоградской области курсом на север; вторая группа на Одесщине курсом на северо-запад в направлении Винницкой области; 3 и 4 группы в Николаевской области курс северо-западный; 5 группа двигается с юга в Херсонской области в направлении Николаевской области.

В 22:27 об угрозе БПЛА сообщили в Черкасской области.

В 23:21 об отбое угрозы объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Опасность остается для Кировоградской и Черкасской областей.