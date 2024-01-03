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США и Британия обсудили дальнейшие усилия помощи Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 3 января 2024, 00:54
США и Британия обсудили дальнейшие усилия помощи Украине
Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел во вторник разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором речь шла о дальнейшей поддержке Украины.

Источник: сообщение Госдепа США

Детали: В сообщении говорится, что они "обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе необходимость улучшения защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе".

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Кроме того, "обсудили важность коллективных многосторонних действий для противодействия угрозам глобальным интересам, возникающим в связи с нападениями поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда в Красном море, а также дальнейшие усилия США и Великобритании, направленные на помощь Украине в ее защите от российской агрессии".

Темы: СШАВеликобританияпомощь Украине
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