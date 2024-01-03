По данным национального сопротивления, россияне планируют создать и финансировать подставные компании в Узбекистане для закупки электроники к БпЛА в обход введенным санкциям.

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении напоминают, что 26 декабря 2023 года в рамках встречи лидеров стран СНГ российский диктатор Владимир Путин обсудил условия сотрудничества с высшим военно-политическим руководством Узбекистана.

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В частности, отмечают в сопротивлении, достигнуты предварительные договоренности о создании ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством.

Дословно: "Официально анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли.

Но по данным Центра сопротивления, фактически, создание фиктивных компаний для обхода Россией международных санкций.

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А также предприятий для сбора БпЛА, которые будут составлять из иностранных электронных компонентов.

В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты в ряд российских оборонных предприятий. В частности, в "Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие.

Также Россия планирует выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов.

Соответственно, россияне планируют продолжить развертывание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии, для обхождения международных санкций".