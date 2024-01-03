Россия планирует использовать Узбекистан для обхода санкций – сопротивление
По данным национального сопротивления, россияне планируют создать и финансировать подставные компании в Узбекистане для закупки электроники к БпЛА в обход введенным санкциям.
Источник: ЦНС
Детали: В сопротивлении напоминают, что 26 декабря 2023 года в рамках встречи лидеров стран СНГ российский диктатор Владимир Путин обсудил условия сотрудничества с высшим военно-политическим руководством Узбекистана.
В частности, отмечают в сопротивлении, достигнуты предварительные договоренности о создании ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством.
Дословно: "Официально анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли.
Но по данным Центра сопротивления, фактически, создание фиктивных компаний для обхода Россией международных санкций.
А также предприятий для сбора БпЛА, которые будут составлять из иностранных электронных компонентов.
В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты в ряд российских оборонных предприятий. В частности, в "Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие.
Также Россия планирует выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов.
Соответственно, россияне планируют продолжить развертывание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии, для обхождения международных санкций".