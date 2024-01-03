Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии

Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу, но пока не может покинуть Сербию.

Источник: ВВС со ссылкой на подтверждение из Высокого суде города Ниш

Детали: Бывший чиновник СБУ, которого Сербия отказалась выдать в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел, вышел из сербской тюрьмы в начале декабря.

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Однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

"Ему пока не разрешено покидать страну и место пребывания, пока не завершится процесс апелляции", – сообщили в Высоком суде города Ниш сербской службе ВВС.

Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя угрозой для жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.

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"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии – ред.) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", – сказал адвокат Наумова Александр Овчинников.

По его словам, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни Наумова, а сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для дальнейшего обжалования в международных инстанциях", – сказал адвокат.

Этому предшествовало: Решение по делу Андрея Наумова об отмывании средств сербский суд огласил в сентябре 2023 года, лишив его свободы на год. К тому времени он практически уже отбыл годичный срок заключения.

И защита, и обвинение подали апелляционные жалобы на это решение. Их рассмотрение продолжается.

Предыстория:

Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова в Украине подозревают в мошенничестве и злоупотреблениях. Имя Наумова также связывали с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского УСБУ Олега Кулинича, но дела о государственной измене против самого Наумова нет.

В ГБР заявляли, что Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала полномасштабной войны.

Наумова задержали в Сербии 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.

Президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".

В июле 2022 года Высший суд города Ниш в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Андрея Наумова, а Апелляционный суд в Нише впоследствии подтвердил это решение.

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