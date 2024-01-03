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Оккупанты убили 2 человек в Запорожской области − ОВА

Ирина БалачукСреда, 3 января 2024, 11:00
Оккупанты убили 2 человек в Запорожской области − ОВА
Последствия российских ударов по Запорожской области. Фото из Telegram Юрия Малашко

Два человека погибли в результате российских ударов по Запорожской области.

Источник: глава областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь Малашко: "Вражеский артиллерийский снаряд унес жизни двух жителей села Плавни: 54-летнего мужчины и 63-летней женщины. Ранения получила 76-летняя ореховянка".

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Детали: Всего за минувшие сутки россияне обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области − зафиксировано 134 удара.

110 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботино, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Гуляйполе и Новоандреевку, атаковали 20 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малиновку, Белогорье, Малую Токмачку и Роботино, а также нанесли 2 авиаудара по Орехову.

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По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, россияне также ранили 3 человек в Донецкой области: 2 − в Авдеевке и 1 − в Красногоровке.

Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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