Посол: Франция хочет производить больше оружия, чтобы помочь Украине
Франция будет менять тактику помощи Киеву в войне с Россией, в частности, настроена производить больше оружия в Украине, а не только передавать его за счет пожертвований или закупок.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла Франции в Украине Гаэля Вейсьера Franceinfo
Прямая речь посла: "Французская поддержка Украины постепенно будет менять свой характер, поскольку целью является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки".
Детали: Вейсьер добавил, что для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время, но заверил, что Париж и в дальнейшем будет поддерживать Киев − поставки военного оборудования будут продолжаться.
Он подчеркнул, что такое видение поддерживают и на политическом уровне, в частности министр иностранных дел Катрин Колонна, которая уже 5 раз посещала Украину.
Прямая речь Вейсьера: "Сейчас мы работаем над шестым визитом Катрин Колонны, который состоится в ближайшие дни. Я пока не могу назвать дату, но это будет в ближайшие дни. И, конечно, мы также работаем над другими визитами. Самое важное − ежедневно демонстрировать близость и солидарность Франции".
Предыстория:
- Ранее под председательством Франции и Германии в Берлине состоялось заседание коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
- Делегация Комитета Сената Франции по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил после визита в Украину и Польшу призвала увеличить объем военной помощи Киеву, чтобы помочь ему противостоять агрессии России.
- Перед этим сообщалось, что с 2024 года Франция присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях.
- В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".