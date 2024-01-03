Посол: Франция хочет производить больше оружия, чтобы помочь Украине

Франция будет менять тактику помощи Киеву в войне с Россией, в частности, настроена производить больше оружия в Украине, а не только передавать его за счет пожертвований или закупок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла Франции в Украине Гаэля Вейсьера Franceinfo

Прямая речь посла: "Французская поддержка Украины постепенно будет менять свой характер, поскольку целью является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки".

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Детали: Вейсьер добавил, что для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время, но заверил, что Париж и в дальнейшем будет поддерживать Киев − поставки военного оборудования будут продолжаться.

Он подчеркнул, что такое видение поддерживают и на политическом уровне, в частности министр иностранных дел Катрин Колонна, которая уже 5 раз посещала Украину.

Прямая речь Вейсьера: "Сейчас мы работаем над шестым визитом Катрин Колонны, который состоится в ближайшие дни. Я пока не могу назвать дату, но это будет в ближайшие дни. И, конечно, мы также работаем над другими визитами. Самое важное − ежедневно демонстрировать близость и солидарность Франции".

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