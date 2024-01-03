Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол: Франция хочет производить больше оружия, чтобы помочь Украине

Ирина Балачук, "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 11:37
Посол: Франция хочет производить больше оружия, чтобы помочь Украине
Посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер и президент Владимир Зеленский. Фото из сети Х Вейсьера

Франция будет менять тактику помощи Киеву в войне с Россией, в частности, настроена производить больше оружия в Украине, а не только передавать его за счет пожертвований или закупок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла Франции в Украине Гаэля Вейсьера Franceinfo

Прямая речь посла: "Французская поддержка Украины постепенно будет менять свой характер, поскольку целью является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки".

Реклама:

Детали: Вейсьер добавил, что для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время, но заверил, что Париж и в дальнейшем будет поддерживать Киев − поставки военного оборудования будут продолжаться.

Он подчеркнул, что такое видение поддерживают и на политическом уровне, в частности министр иностранных дел Катрин Колонна, которая уже 5 раз посещала Украину. 

Прямая речь Вейсьера: "Сейчас мы работаем над шестым визитом Катрин Колонны, который состоится в ближайшие дни. Я пока не могу назвать дату, но это будет в ближайшие дни. И, конечно, мы также работаем над другими визитами. Самое важное − ежедневно демонстрировать близость и солидарность Франции".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее под председательством Франции и Германии в Берлине состоялось заседание коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
  • Делегация Комитета Сената Франции по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил после визита в Украину и Польшу призвала увеличить объем военной помощи Киеву, чтобы помочь ему противостоять агрессии России.
  • Перед этим сообщалось, что с 2024 года Франция присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях.
  • В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".

Темы: Францияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шмыгаль: Предварительно все страны ЕС согласовали помощь Украине на €50 млрд

Украина приглашает Си Цзиньпина на "саммит мира" в Швейцарии – заместитель главы ОП

Пушкинская в Харькове стала улицей Григория Сковороды

фото, видеоАвто волонтера в Часовом Яру атаковал дрон, съемочная группа УП уцелела

Россия не дает согласия на международное расследование обстоятельств падения Ил-76 - ГУР

Минобороны Франции ответило РФ о якобы гибели "наемников": скоординированная дезинформация

Все новости...
Франция
Во Франции новогодняя ночь прошла в целом мирно, более 200 арестованных
Макрон хочет чтобы 2024-й стал "годом перевооружения в интересах нации"
Турецкая компания продает lifecell французской NJJ Capital
Последние новости
17:42
Путин заявил, что в Украине воюет 600 тыс. россиян
17:31
Данилов: ООН обнимается с Лавровым, но при этом не "имеет права" посетить место падения Ил-76
17:24
Экс-генсек НАТО: Надежды Путина на президентство Трампа – очередной просчет Кремля
17:13
Зачем государство хочет легализировать криптовалюту – подкаст "Хроніки економіки"
17:11
"Особенно жестокий метод": в ЕС отреагировали на смертную казнь в США с помощью вдыхания азота
17:09
Разведка Эстонии: Россия ослабила наступление на Украину
17:05
Приватизация двух госбанков: НБУ еще не получал документов от потенциальных инвесторов
17:05
фотоВ Кривом Роге задержан подозреваемый, который стрелял в дом из РПГ – полиция
16:55
Видео, фотоПолиция обезвредила "Белое братство" наркоторговцев
16:54
В Харькове изменили подход к оповещению о воздушной тревоге
Все новости...
Реклама: